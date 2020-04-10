10 Апр 2020 2020-04-10T15:43:13+03:00

В ряды волонтеров с начала периода самоизоляции в области вступили 794 белгородца. Фото: "КП" Архив

Добровольцы помогают с покупкой и доставкой продуктов и лекарств старшим белгородцам

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В ряды волонтеров с начала режима самоизоляции уже вступили 794 белгородца. Они помогают белгородцам старшего возраста, находящимся в группе риска из-за ситуации с COVID-19, с покупкой и доставкой продуктов и лекарств, а также оплатой услуг ЖКХ.

С 20 марта волонтеры обработали уже 300 заявок. Заявки они принимают по телефону горячей линии 8-800-200–34–11, а также на сайте мывместе2020.рф.

Важно! Все волонтеры обязательно носят брендированную униформу и бейдж, а также знают номер заявки обратившегося за помощью. Эти отличия помогают распохзнать возможных мошенников.

Обращаем внимание, что у всех волонтеров есть средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства, а перед каждым выездом они обязательно проходят термометрию и инструктаж.

ИСТОЧНИК KP.RU