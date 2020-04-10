В топе-5 городов-нытиков о самоизоляции Белгород занял «почетное» четвертое место

10 Апр 2020 2020-04-10T13:24:50+03:00

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Белгород вошел в топ-5 городов-нытиков, который составили специалисты портала «Kaluga-poisk.ru», анализируя высказывания в социальной сети. Правда, Белгород опередили Казань, Краснодар и Симферополь. Для анализа были взяты города с населением не менее 100 тысяч человек. Замыкает «почетную 5-ку Саратов. А далее идут Брянск, нижний Новгород, Владимир, Мурманска и Калуга. Москва и Санкт-Петербург были исключены из списка анализируемых.

Как пишет портал, белгородцы жалуются на домашнее заточение, невозможность работать и зарабатывать, а также на отсутствие поддержки со стороны государства.

ИСТОЧНИК KP.RU