2020-04-09T19:50:30+03:00
Общество

В Борисовском районе энергетики наладили освещение Парка Воинской Славы

На сегодняшний день все 100% светильников Борисовского района управляются автоматически
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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В преддверии 75-й годовщины Великой Победы специалисты Борисовского РЭС «Россети Центр Белгородэнерго» модернизировали наружное освещение в Парке Воинской Славы поселка Борисовка.

Энергетики заменили светильники и плафоны, выправили и покрасили торшерные стойки на территории экспозиции, посвященной легендарному танку Т-34 и самолету-истребителю СУ-27. Установили шкаф автоматизированной системы управления наружным освещением, что позволит в дистанционном режиме управлять освещением парка без отключения в ночное время.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

- В этом месте применяются светильники ЖТУ-70 «Лотос», установленные на торшерных стойках. В процессе эксплуатации плафоны и лакокрасочное покрытие на стойках пришли в негодность. Мы эти недостатки исправляем, – рассказывает мастер бригады наружного освещения Борисовского РЭС Павел Зашейко.

Также в рамках подготовки к празднику борисовские энергетики заменят устаревшие светильники ЖКУ на современные светодиодные светильники с возможностью индивидуального управления световым потоком в месте установки скульптуры «Воин Освободитель» на ул. Грайворонской районного центра. Ранее филиал уже установил в районе 310 таких светодиодных светильников, в том числе в районе мемориала «Скорбящая мать» и Вечного огня, расположенных в центральной части поселка.

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В Борисовском районе энергетики наладили освещение Парка Воинской Славы
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