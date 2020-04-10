В Белгородском университете обсудили насущные проблемы дистанционного обучения

10 Апр 2020 2020-04-10T10:20:29+03:00

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Вопросы дистанционного обучения в Белгородском государственном университете обсудили на заседании Координационного совета вуза, прошедшем в удаленном режиме. О том, как проходит образовательный процесс с применением дистанционных технологий, сообщил проректор по образовательной деятельности Александр Маматов. Анализ посещаемости системы «Пегас» показывает, что в первые два дня этой недели системой воспользовались более двадцати тысяч человек.

По словам проректора, когда в системе регистрировались более одиннадцати пользователей в минуту, возникали проблемы с работой сервера. Одним из организационных решений проблемы может быть корректировка расписания. Анализ также показал, что в среднем более 84 процентов преподавателей пользуются системой «Пегас» ежедневно. Посещаемость студентов в «Пегасе» более низкая – в среднем это 77 процентов.

Директор многофункционального центра Наталья Тюрина ознакомила членов совета с режимом работы МФЦ и поступающими в этот период вопросами. В день поступает в среднем сорок вопросов, касающихся получения справок, выписок из приказов, предстоящей сессии и итоговой аттестации. Если раньше в день поступало более четырехсот вопросов и обращений, то теперь многие обращения перешли в электронный формат.

На совещании также были рассмотрены вопросы организации работы в общежитиях, где на сегодня остается около 2000 студентов. В общежитиях строго соблюдаются все меры безопасности, ведется контроль за состоянием здоровья студентов, сокращается количество нарушений установленного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU