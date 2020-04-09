2020-04-09T16:18:44+03:00
Общество

На Белгородскую область надвигаются дожди и грозы

В пятницу синоптики обещают дождливую и ветреную погоду
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
На Белгородскую область надвигаются дожди и грозы.На Белгородскую область надвигаются дожди и грозы.
Изменить размер текста:

Дожди и грозы надвигаются на Белгородскую область. Синоптики прогнозируют, что завтра, в пятницу 10 апреля, в регионе будет дождливо и ветрено. При этом в Гидрометцентре рассказали, что в целом по региону 10 апреля погода будет облачной и прояснениями.

Ночью осадков не ожидается. Днем в некоторых районах области пройдет небольшой, умеренный дождь, а в некоторых — стоит ждать грозу.10 апреля ветер будет юго-западного направления с переходом на северо-западный. Ночью будет дуть 6-11 м/с, днем 8-13, местами порывы будут достигать 16 м/с.Температура воздуха ночью составит от 2 до 7 градусов тепла, днем от 14 до 19 градусов тепла.

В областном центре синоптики обещают ночью до 4 градуса тепла, днем до 17 градусов тепла по Цельсию.

В субботу, 11 апреля днем пройдет небольшой дождь, в воскресенье, 12 апреля погода будет облачной с прояснениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белгородец подшофе угрожал убийством пожилой матери
На Белгородскую область надвигаются дожди и грозы
Потребность в общении растет: в «Маркете Tele2» покупают больше
За сутки на дорогах Белгородской области погибли водитель и пешеход
В Белгороде пообещали увеличить количество автобусов и групп в детсадах
Белгородского папашу отправили на исправительные работы за безответственное отношение к дочери
В Белгородской области за сутки не выявлено ни одного случая заболевания COVID-19, но…
Старооскольским оперативникам удалось задержать кладбищенских воров
Банк УРАЛСИБ улучшил условия продления срочных вкладов «Журавли» и «Классика»
У энергетиков на контроле электроснабжение 6000 медучреждений в 20 регионах страны
В Белгородской области росгвардейцы задержали 29-летнего вора с поличным
Банк УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования в 1.9 раза по итогам 1 квартала 2020 года
На Лебединском ГОКе поставлен производственный рекорд
В парках Белгорода высаживают деревья и кустарники
В Белгородском районе сотрудники ДПС помогли потушить пожар
Жителя Белгородской области подозревают в смертельном избиении сожительницы
В Белгородской области решили поддержать представителей малого и среднего бизнеса
Представитель Белгородского госуниверситета приняла участие в международной онлайн-конференции
Белгородские пенсионеры получат свои денежки досрочно
Завдетсадом в Алексеевке Белгородской области похитила порядка 300 тысяч рублей
Волонтеры Белгородского госуниверситета помогают белгородцам с продуктами и медикаментами
Потребители «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» могут получить услуги онлайн
В Wink 10 апреля состоится премьера новой песни Полины Гагариной «Небо в глазах»