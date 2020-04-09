На Белгородскую область надвигаются дожди и грозы

9 Апр 2020 2020-04-09T16:18:44+03:00

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Дожди и грозы надвигаются на Белгородскую область. Синоптики прогнозируют, что завтра, в пятницу 10 апреля, в регионе будет дождливо и ветрено. При этом в Гидрометцентре рассказали, что в целом по региону 10 апреля погода будет облачной и прояснениями.

Ночью осадков не ожидается. Днем в некоторых районах области пройдет небольшой, умеренный дождь, а в некоторых — стоит ждать грозу.10 апреля ветер будет юго-западного направления с переходом на северо-западный. Ночью будет дуть 6-11 м/с, днем 8-13, местами порывы будут достигать 16 м/с.Температура воздуха ночью составит от 2 до 7 градусов тепла, днем от 14 до 19 градусов тепла.

В областном центре синоптики обещают ночью до 4 градуса тепла, днем до 17 градусов тепла по Цельсию.

В субботу, 11 апреля днем пройдет небольшой дождь, в воскресенье, 12 апреля погода будет облачной с прояснениями.

ИСТОЧНИК KP.RU