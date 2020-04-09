2020-04-09T19:13:24+03:00
Общество

В Старом Осколе детям-льготникам выдадут сухой паек

Паек состоит из продуктов длительного хранения
Ирина ТАРАСОВА
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В Старом Осколе детям-льготникам выдадут сухой паек. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округаВ Старом Осколе детям-льготникам выдадут сухой паек. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа
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В Старом Осколе в связи с переходом на дистанционное обучение с 6 по 30 апреля сухие пайки получат дети льготной категории граждан. Это ребята из малоимущих семей, находящиеся под опекой и попечительством, с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по адаптированным образовательным программам, а также те, кто воспитывается в многодетных семьях. В паек войдут продукты с длительным сроком хранения – сахар, крупы, макароны, молоко.

Продуктовые наборы составляются из расчета фактической стоимости двухразового питания на одного обучающегося в день. Выдача сухих пайков будет проходить еженедельно на базе общеобразовательных организаций по графику, утвержденному их руководителями

ИСТОЧНИК KP.RU

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