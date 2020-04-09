В Белгороде пообещали увеличить количество автобусов и групп в детсадах

9 Апр 2020 2020-04-09T14:27:11+03:00

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Мэр Белгорода пообещал увеличить количество автобусов на городских маршрутах. Связано это, отметил Юрий Галдун в своем видеобразщении на странице в соцсети, с большим количеством обращений белгородцев. Движение транспорта по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении до 30 апреля будут осуществлять с учетом фактического пассажиропотока по временному расписанию. Также с завтрашнего дня, 9 апреля откроются дополнительные группы в детсадах.

В частности, Юрий Галдун написал: «На 9 апреля в Белгороде работают дежурные группы в шести детских садах (13, 23, 43, 69, 84, 49). Сегодня их посещают 90 детей. Завтра откроем дополнительные. Сейчас прорабатывается вопрос открытия всех детских садов города в режиме дежурных групп. Прошу родителей обращаться к заведующим своих садиков. Телефон специалистов в городском управлении образования: 32-40-04 (в рабочее время).

При этом градоначальник напомнил белгородцам о необходимости соблюдать санитарные нормы и правила.

ИСТОЧНИК KP.RU