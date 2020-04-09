За сутки на дорогах Белгородской области погибли водитель и пешеход

9 Апр 2020 2020-04-09T16:01:05+03:00

Еще три человека получили телесные повреждения в результате ДТП

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Вчера ночью, 8 апреля, в Корочанском районе 35-летний водитель большегруза с прицепом сбил 56-летнего мужчину. По предварительным данным, потерпевший шел по обочине. Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

В Белгородском районе около 9.30 утра 73-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2104» сбил 76-летнюю женщину. По предварительной информации, она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пенсионерка получила телесные повреждения.

Также в Белгородском районе в обед 32-летний водитель на манипуляторе перевозил строительный вагончик. Груз упал на автомобиль «Киа Оптима», за рулем которого был 45-летнего автомобилист. В результате ДТП получила травмы 51-летняя пассажирка «Киа».

В Чернянском районе 61-летний водитель «Шкоды FАВIА» не справился с управлением и слетел в кювет. По предварительным данным машина опрокинулась, в результате чего водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

В областном центре 38-летний водитель «ВАЗ-21053» не справился с управлением и въехал в припаркованный автомобиль «Киа». По предварительной информации, виновник аварии был пьян. В результате ДТП водитель «Киа» получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU