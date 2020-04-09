2020-04-09T16:01:05+03:00
Происшествия

За сутки на дорогах Белгородской области погибли водитель и пешеход

Еще три человека получили телесные повреждения в результате ДТП
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

Вчера ночью, 8 апреля, в Корочанском районе 35-летний водитель большегруза с прицепом сбил 56-летнего мужчину. По предварительным данным, потерпевший шел по обочине. Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

В Белгородском районе около 9.30 утра 73-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2104» сбил 76-летнюю женщину. По предварительной информации, она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пенсионерка получила телесные повреждения.

Также в Белгородском районе в обед 32-летний водитель на манипуляторе перевозил строительный вагончик. Груз упал на автомобиль «Киа Оптима», за рулем которого был 45-летнего автомобилист. В результате ДТП получила травмы 51-летняя пассажирка «Киа».

В Чернянском районе 61-летний водитель «Шкоды FАВIА» не справился с управлением и слетел в кювет. По предварительным данным машина опрокинулась, в результате чего водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

В областном центре 38-летний водитель «ВАЗ-21053» не справился с управлением и въехал в припаркованный автомобиль «Киа». По предварительной информации, виновник аварии был пьян. В результате ДТП водитель «Киа» получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белгородец подшофе угрожал убийством пожилой матери
На Белгородскую область надвигаются дожди и грозы
Потребность в общении растет: в «Маркете Tele2» покупают больше
За сутки на дорогах Белгородской области погибли водитель и пешеход
В Белгороде пообещали увеличить количество автобусов и групп в детсадах
Белгородского папашу отправили на исправительные работы за безответственное отношение к дочери
В Белгородской области за сутки не выявлено ни одного случая заболевания COVID-19, но…
Старооскольским оперативникам удалось задержать кладбищенских воров
Банк УРАЛСИБ улучшил условия продления срочных вкладов «Журавли» и «Классика»
У энергетиков на контроле электроснабжение 6000 медучреждений в 20 регионах страны
В Белгородской области росгвардейцы задержали 29-летнего вора с поличным
Банк УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования в 1.9 раза по итогам 1 квартала 2020 года
На Лебединском ГОКе поставлен производственный рекорд
В парках Белгорода высаживают деревья и кустарники
В Белгородском районе сотрудники ДПС помогли потушить пожар
Жителя Белгородской области подозревают в смертельном избиении сожительницы
В Белгородской области решили поддержать представителей малого и среднего бизнеса
Представитель Белгородского госуниверситета приняла участие в международной онлайн-конференции
Белгородские пенсионеры получат свои денежки досрочно
Завдетсадом в Алексеевке Белгородской области похитила порядка 300 тысяч рублей
Волонтеры Белгородского госуниверситета помогают белгородцам с продуктами и медикаментами
Потребители «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» могут получить услуги онлайн
В Wink 10 апреля состоится премьера новой песни Полины Гагариной «Небо в глазах»