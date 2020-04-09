За сутки на дорогах Белгородской области погибли водитель и пешеход
Вчера ночью, 8 апреля, в Корочанском районе 35-летний водитель большегруза с прицепом сбил 56-летнего мужчину. По предварительным данным, потерпевший шел по обочине. Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.
В Белгородском районе около 9.30 утра 73-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2104» сбил 76-летнюю женщину. По предварительной информации, она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пенсионерка получила телесные повреждения.
Также в Белгородском районе в обед 32-летний водитель на манипуляторе перевозил строительный вагончик. Груз упал на автомобиль «Киа Оптима», за рулем которого был 45-летнего автомобилист. В результате ДТП получила травмы 51-летняя пассажирка «Киа».
В Чернянском районе 61-летний водитель «Шкоды FАВIА» не справился с управлением и слетел в кювет. По предварительным данным машина опрокинулась, в результате чего водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.
В областном центре 38-летний водитель «ВАЗ-21053» не справился с управлением и въехал в припаркованный автомобиль «Киа». По предварительной информации, виновник аварии был пьян. В результате ДТП водитель «Киа» получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU