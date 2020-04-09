2020-04-09T17:19:16+03:00
Происшествия

Белгородец подшофе угрожал убийством пожилой матери

Пьяная выходка может стоить мужчине двух лет свободы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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С заявлением в полицию Белгорода обратилась 68-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила, что сын угрожал ей физической расправой.

По предварительным данным, 42-летний мужчина был пьян, когда поссорился с пожилой матерью. В ходе конфликта он стал душить пенсионерку и высказать в ее адрес угрозы. К счастью, в квартире в этот момент находился знакомый женщины. Он и оттащил от нее разъяренного сына, а также сообщил о происшествии в полицию.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за угрозу убийством. Ему может грозить до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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