Белгородец подшофе угрожал убийством пожилой матери

9 Апр 2020 2020-04-09T17:19:16+03:00

Изменить размер текста: A A

С заявлением в полицию Белгорода обратилась 68-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила, что сын угрожал ей физической расправой.

По предварительным данным, 42-летний мужчина был пьян, когда поссорился с пожилой матерью. В ходе конфликта он стал душить пенсионерку и высказать в ее адрес угрозы. К счастью, в квартире в этот момент находился знакомый женщины. Он и оттащил от нее разъяренного сына, а также сообщил о происшествии в полицию.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за угрозу убийством. Ему может грозить до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU