Белгородского папашу отправили на исправительные работы за безответственное отношение к дочери

9 Апр 2020 2020-04-09T13:11:44+03:00

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Белгородский папаша, задолжавший дочери более 420 тысяч рублей, проведет полгода на исправительных работах. По решению суда мужчина должен выплачивать алименты в размере одной четвертой части всех видов заработка. Пока он официально работал, денежные средства на содержание несовершеннолетней дочери удерживались с заработной платы. Через некоторое время он уволился, начал перебиваться случайными заработками, образовалась крупная задолженность.

Судебный пристав-исполнитель по Белгороду и Белгородскому району неоднократно беседовал с должником и вручал ему направления в центр занятости населения для трудоустройства.

Должника привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, но он продолжал уклоняться от уплаты алиментов. Изучив материалы исполнительного производства, дознаватель службы судебных приставов возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Приговором суда должнику назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев, с удержанием 5% из заработной платы осужденного в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU