Старооскольским оперативникам удалось задержать кладбищенских воров

9 Апр 2020 2020-04-09T13:13:51+03:00

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Воры орудовали на кладбище в селе Каплино Старооскольского городского округа. Всего от местных жителей, чьи родственники там похоронены, в полицию поступило одиннадцать заявлений о пропаже оградок.

По всем фактам следствием и дознанием были возбуждены уголовные дела о кражах. Полицейским не сразу удалось выйти на след злоумышленников. Для раскрытия преступлений в местном УМВД даже создали специализированную группу. Кропотливая работа принесла результат. Не считавшихся с чужим горем кладбищенских воров задержали как раз в преддверии православных праздников. Злоумышленниками оказались 24-летний и 26-летний жители одного из сел городского округа, прежде судимые за имущественные преступления.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, парни орудовали ранним утром. Приезжали на принадлежащем одному из них автомобили, демонтировали оградки, вывозили и сдавали как лом черного металла. В пресс-службу УМВД России по Белгородской области сообщили, что место скупки уже установлено. Ущерб от противоправной деятельности злоумышленников оценивается в сумме около 300 тысяч рублей. Подозреваемые сейчас находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU