В Белгородской области за сутки не выявлено ни одного случая заболевания COVID-19, но…

9 Апр 2020 2020-04-09T12:28:52+03:00

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Как сообщил сегодня Стопкороновирус.рф, на 9 апреля в Белгородской области нет новых случаев заболеваний COVID-19. Статистика прежняя - 18 заболевших. Но уже второй день резко в гору пошли случаи заболеваний в соседних с Белгородской областях. Так, в Курской области вчера было зафиксировано 6 новых заболевших, а сегодня — 10. Итого, в соседнем регионе 20 заболевших коронавирусной инфекцией. Отметим, что эта область одной из последних в Центральном Черноземье «сдалась»: в течение довольно длительного периода там не было случаев заболеваний COVID-19.

Стопкороновирус.рф также информирует, что в целом по России уже протестирован 1 миллион человек, на 9 апреля выявлено 10131 случай заболевания COVID-19. За последние сутки число выздоровевших увеличилось на 118 и составляет 698 человек. К сожалению, за минувшие сутки на 13 человек увеличилось и число умерших. Всего от короновирусной инфекции на сегодняшний день погибли 76 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU