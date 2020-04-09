2020-04-09T10:45:13+03:00
Общество

У энергетиков на контроле электроснабжение 6000 медучреждений в 20 регионах страны

Под особым вниманием – 15 обсерваторов для зараженных короновирусной инфекцией
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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Во время непростой эпидемиологической обстановки специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» взяли под усиленный контроль подачу электроэнергии объектам здравоохранения. В зоне операционной ответственности энергокомпаний – более 200 инфекционных больниц и отделений и порядка 6000 медучреждений, предназначенных для обеспечения медицинской помощью населения.

На важность сохранения на особом контроле подачи электроэнергии медицинским учреждениям указывал генеральный директор ГК «Россети» Павел Ливинский. Все структурные подразделения «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» строго соблюдают поручения главы группы компаний.

- Сегодня медучреждения находятся на передовой борьбы с эпидемией. Обеспечивая их надежное и бесперебойное электроснабжение, мы вносим вклад в оказание качественной медицинской помощи, функционирование систем жизнеобеспечения, от которых сегодня во многом зависит, как быстро удастся победить болезнь, - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

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