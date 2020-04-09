В Белгородской области росгвардейцы задержали 29-летнего вора с поличным

9 Апр 2020 2020-04-09T10:29:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Губкине сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии, которые находились на маршруте патрулирования, получили сигнал от дежурного ОМВД полиции, что в магазине по улице Дзержинского была совершена кража товарно-материальных ценностей. Вором оказался 29-летний мужчина, который зашел под видом покупателя и вынес спиртное на крупную сумму.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники Росгвардии выяснили, что мужчина воспользовался тем, что за ним никто не наблюдает, взял с собой неоплаченное спиртное общей стоимостью около шести тысяч рублей,. И, минуя кассу, покинул магазин.

Установив приметы подозреваемого, росгвардейцы вскоре злоумышленника задержали с похищенным. Им оказался ранее судимый местный жителя.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан в отдел полиции. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU