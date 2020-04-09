На Лебединском ГОКе поставлен производственный рекорд

9 Апр 2020 2020-04-09T09:49:59+03:00

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За смену было отгружено и вывезено из карьера более 61 тысячи кубических метров горной массы. И это - при среднем показателе, составляющем около 55 тысяч кубометров в смену. Столь высокий результат был достигнут впервые за всю историю предприятия.

Большую роль в установлении рекорда сыграла эффективность горной техники и блестящая командная работа смены.

- Достичь данного показателя удалось, в первую очередь, благодаря слаженной работе и высокому профессионализму экскаваторщиков, машинистов электровозов, горных мастеров, дежурных по станциям, а так же благодаря отличной организации труда всего рабочего коллектива, – отметил Андрей Переверзев, старший горный диспетчер рудоуправления Лебединского ГОКа. – Все мы стараемся работать эффективно, особенно это важно сейчас, в то время, когда от производства зависит экономическое благополучие не только наших семей, но и всего региона.