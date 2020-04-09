2020-04-09T09:18:57+03:00
Общество

В парках Белгорода высаживают деревья и кустарники

Всего планируют высадить 3 тысячи деревьев и 24 тысячи кустарников
Ирина ТАРАСОВА
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Фото со страницы Юрий Галдуна "ВКонтакте".Фото со страницы Юрий Галдуна "ВКонтакте".
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В Белгороде в парках и скверах вовсю кипит работа: началась весенняя посадка деревьев и кустарников. Всего в этом году в Белгороде будет высажено более 3 тысяч деревьев и 24 тысяч кустарников, написал на своей странице в соцсети мэр Юрий Галдун. Скоро распустится листва на молоденьких липах, дубах, кедровы соснах, кленах, ивах, боярышнике, черемухе, которые используют для озеленения областного центра.В ближайших планах — работы по озеленению Харьковской горы.

Юрий Галдун сообщает: «На весну в планах работы в центре города, на улицах Волчанской и Магистральной. Осенью озеленим проспект Богдана Хмельницкого – от аэропорта до ротонды. А всего в этом году в Белгороде будет высажено более 3 тысяч деревьев и 24 тысяч кустарников».

ИСТОЧНИК KP.RU

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