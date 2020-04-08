В Белгородском районе сотрудники ДПС помогли потушить пожар

8 Апр 2020 2020-04-08T20:14:05+03:00

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Сегодня вечером инспекторы ДПС Андрей Карибов и Сергей Кузубов патрулировали территорию села Стрелецкое Белгородского района. Полицейские обнаружили задымление и направились на место происшествия. Неподалеку от жилых домов инспекторы увидели, что горят строительные доски.

Сотрудники ДПС сразу же сообщили о случившемся в Единую дежурно-диспетчерскую службу и обратились по громкой связи к местным жителям. Полицейские призывали их покинуть дома в целях безопасности, в сами приступили к тушению пожара.

Жильцы тоже не растерялись, протянули правоохранителям шланг с водой. Возгорание удалось потушить до приезда спасателей. Благодаря слаженным действиям местных жителей и автоинспекторов, огонь не подобрался к жилым домам. Белгородцы поблагодарили сотрудников ДПС за оперативно оказанную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU