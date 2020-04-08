Жителя Белгородской области подозревают в смертельном избиении сожительницы
В одном из дворов села Скородное Губкинского городского округа вчера, 7 апреля, обнаружили тело женщины. На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа.
По предварительной информации, после застолья с изрядным количеством алкоголя между местной жительницей и ее сожителем разгорелся конфликт. Мужчина вышел из себя и сильно избил потерпевшую. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.
Полицейские задержали 36-летнего подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Материалы по факту произошедшего направлены в следственный отдел по городу Губкин СУ СК России по Белгородской области.
ИСТОЧНИК KP.RU