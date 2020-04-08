Жителя Белгородской области подозревают в смертельном избиении сожительницы

8 Апр 2020 2020-04-08T19:48:07+03:00

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В одном из дворов села Скородное Губкинского городского округа вчера, 7 апреля, обнаружили тело женщины. На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа.

По предварительной информации, после застолья с изрядным количеством алкоголя между местной жительницей и ее сожителем разгорелся конфликт. Мужчина вышел из себя и сильно избил потерпевшую. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Полицейские задержали 36-летнего подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Материалы по факту произошедшего направлены в следственный отдел по городу Губкин СУ СК России по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU