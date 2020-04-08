Белгородские пенсионеры получат свои денежки досрочно

8 Апр 2020 2020-04-08T17:38:03+03:00

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Белгородцы, которые получают пенсии через кредитные учреждения, получат апрельскую пенсию до конца недели, сообщили в пресс-службе ОПФР по Белгородской области. Перечисление денежных средств произойдет 9 апреля. Это сделано в рамках принимаемых мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее досрочно уже были выплачены пенсии тем белгородцам, которые получали пенсии через кредитные учреждения до 12 числа ежемесячно.

В Фонде подчеркивают, что ОПФР по Белгородской области и его территориальные органы работают в штатном режиме, но в целях обеспечения своевременной доставки пенсий в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки решено произвести финансирование досрочно.

Также в соответствии с поручением Президента Владимира Путина выплаты к 75-летию Великой Победы ветеранам и труженикам тыла в размере 75 и 50 тысяч рублей и ежегодные выплаты в размере 10 тысяч рублей будут перечислены получателям вместе с пенсий.

Жителям региона, получающим пенсии и другие выплаты через организации почтовой связи, доставка пенсий будет осуществлена почтальонами досрочно. Пенсии будут доставлены на дом до 11 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU