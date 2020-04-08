Завдетсадом в Алексеевке Белгородской области похитила порядка 300 тысяч рублей

8 Апр 2020 2020-04-08T17:25:24+03:00

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Алексеевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 47-летней бывшей заведующей одним из детских садов Алексеевского городского округа. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ - мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения. Фиктивно оформив на работу родственницу, она похитила 300 тысяч рублей.

По версии следствия, 30 августа 2018 года, замещая должность заведующей детским садом, обвиняемая изготовила выписку из приказа о принятии на работу своей родственницы. Та принималась на должность помощника воспитателя на 1,5 ставки заработной платы, но свои служебные обязанности выполнять не собиралась. С сентября 2018 по сентябрь 2019 года заведующая вносила в табели учета рабочего времени фиктивные сведения, мнимому работнику начислялась заработная плата.

Полагающиеся документы обвиняемая сама представляла в бухгалтерию управления образования городского округа. Своими действиями обвиняемая похитила из бюджета муниципального образования деньги в сумме около 300 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU