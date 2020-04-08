Потребители «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» могут получить услуги онлайн

8 Апр 2020 2020-04-08T15:09:12+03:00

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Для получения необходимых услуг нужно воспользоваться дистанционными сервисами компаний. Как показывает практика, их популярность у потребителей стабильно растет. Из 23,7 тысяч обращений, принятых «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в последнюю неделю марта, более 20 тысяч были направлены с помощью интерактивных сервисов и поступили через Контакт-Центр.

- Электроэнергетика – один из базовых компонентов системы жизнеобеспечения населения. Поэтому в условиях введенного на период осложненной эпидемиологической обстановки ограничения на социальную активность мы считаем принципиально важным постоянно оставаться с потребителями на прямой связи. Обеспечивать им все условия для того, чтобы без каких-либо ограничений пользоваться всеми нашими услугами, - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

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