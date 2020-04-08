2020-04-08T13:49:05+03:00
Экономика

ВТБ: россияне на треть сократили свои траты в период самоизоляции

Банк проанализировал транзакционную активность розничных клиентов в первую неделю самоизоляции, сравнив ее с последней неделей марта
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Результаты показали, что в связи с закрытием кафе, ресторанов и других мест отдыха и досуга траты россиян по картам сократились на треть. Граждане проявляют сознательность: предпочитают крупным супермаркетам небольшие магазины у дома и службы доставки, минимизировали использование личного транспорта, такси и каршеринга, а также нарастили траты на интернет-сервисы, включая онлайн-кинотеатры.

По итогам первой недели самоизоляции транзакционная активность клиентов ПАО Банк ВТБ сократилась на треть, не достигнув и 20 миллиардов рублей. Сужается потенциальное число сегментов, где россияне могут потратить свои средства. Закрыты кафе, рестораны, все предприятия развлечений и досуга, поэтому все траты сосредоточены в жизненно важных сегментах.

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