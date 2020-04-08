2020-04-08T12:36:28+03:00
Наука

Белгородские ученые удостоены грантов Российского научного фонда

Подведены итоги конкурса РНФ на лучшие научные проекты 2020 года
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородские ученые удостоены грантов Российского научного фонда. Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".Белгородские ученые удостоены грантов Российского научного фонда. Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".
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Подведены итоги конкурса РНФ на лучшие научные проекты 2020 года. Поддержку научных проектов получили сразу трое ученых Белгородского госуниверситета. В их числе профессор, доктор философских наук Андрей Майданский («Культурно-историческая психология в архивах ее творцов»); профессор, доктор физико-математических наук Андрей Беляков («Микроструктурные механизмы повышения ударной вязкости и предела текучести высокопрочных низколегированных сталей»); профессор, доктор географических наук Федор Лисецкий («Эколого-реабилитационное землепользование в районах интенсивной деградации почв Европейской России»).

Проект Федора Лисецкого «Эколого-реабилитационное землепользование в районах интенсивной деградации почв Европейской России» стал победителем в конкурсе «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований по поручениям (указаниям) Президента Российской Федерации» с привлечением ведущих ученых. Два других стали победителями в рамках конкурса «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами».

ИСТОЧНИК KP.RU

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