2020-04-08T12:33:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Белгородские медики развеяли миф о том, что COVID-19 опасен только для пожилых

В областном департаменте здравоохранения рассказали, для кого опасно заболевание
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородские медики развеял миф о том, что COVID-19 опасен только для пожилых.Белгородские медики развеял миф о том, что COVID-19 опасен только для пожилых.Фото: "КП" Архив
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Первый замначальника депздрава Людмила Крылова рассказал, что самому младшему заразившемуся в Белгородской области 9 лет, самому старшему – 65. Сегодня медики не могут сказать, что есть какая-то возрастная закономерность заболевания COVID-19. При этом она отметила, что наиболее уязвима категория людей, у кого есть бронхолегочные и сердечно-сосудистые заболевания.

Напомним, что ранее заболевание новым коронавирусом детей носило единичный исключительный характер. И дети, как правило, переносят болезнь бессимптомно. Люди старше 65 лет имеют хронические заболевания, поэтому входят в группу риска.

Напомним, что на 7 апреля в Белгородской области подтверждены диагнозы у 14 человек — 9 женщин и 5 мужчин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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