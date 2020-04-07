2020-04-07T16:31:42+03:00
Коронавирус Covid-19

В Белгороде за минувшие сутки COVID-19 заболело 2 человека

В Белгороде за минувшие сутки COVID-19 заболело 2 человека Еще один заболевший — житель Вейделевского района
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде за минувшие сутки COVID-19 заболело 2 человека.В Белгороде за минувшие сутки COVID-19 заболело 2 человека.Фото: "КП" Архив
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Как сообщает оперативный штаб, сегодня, 7 апреля 2020 года на 12.00, в Белгороде выявлено 2 новых случая заболевания COVID-19, еще один заболевший — житель Вейделевского района. В целом по региону количество заболевших составило 14 человек. На самоизоляции находятся 1 459. Сняты с самоизоляции – 3 391 белгородцев. На самоизоляции в обсерваторе находится 35 (1 человек выписан за последние сутки). В инфекционных стационарах на сегодняшний день находится 16 (+3 за сутки)

По прежнему в розыске 7 человек, которые уклоняются от соблюдения режима самоизоляции. За минувшие сутки 91 житель региона привлечен к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции. Итого число нарушителей составило 208 человек.

По муниципалитетам Белгородского региона заболевшие распределились следующим образом: 7 проживают в Белгороде (+2 за минувшие сутки); 3 — в Белгородском районе; 1 — в Шебекино; 1 — в Старом Осколе; 1 — в Алексеевке; 1 — в Вейделевке (+1 за минувшие сутки).

ИСТОЧНИК KP.RU

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