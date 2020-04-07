В число выздоровевших от короновирусной инфекции попал белгородец

7 Апр 2020 2020-04-07T12:44:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщил федеральный штаб по борьбе с коронавирусной инфекций, в Белгородской области за минувшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания. При этом в списке выздоровевших значится 1 белгородец. В целом же по России число выздоровевших возросло до 88 человек. Также в федеральном штабе озвучили информацию, что впервые коронавирусную инфекцию диагностировали у жителя Карачаево-Черкесии.

В ближайшее время региональный оперативный штаб расскажет о новом выздоровевшем пациенте и трех новых случаях заболевания и состоянии здоровья пациентом.

ИСТОЧНИК KP.RU