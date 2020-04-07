Неделя науки в Белгородском госуниверситете пройдет в дистанционном режиме

7 Апр 2020 2020-04-07T12:31:14+03:00

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Традиционно Белгородский государственный национальный исследовательский университет проводит Неделю науки с 8 по 15 апреля. Но в этом году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и согласно мерам по борьбе с ней руководство вуза приняло решение о дистанционном формате мероприятий.

В рамках Недели науки состоится подведение итогов конкурсов дипломных работ по региональной тематике в НИУ «БелГУ», конкурса на соискание почетных званий «Студент-исследователь», «Лауреат конкурса НИУ «БелГУ» в области НИРС», «Лучший аспирант года» по итогам научно-исследовательской работы в 2019 году.

До 15 апреля итоги общеуниверситетских конкурсов и поздравления победителей будут представлены на официальном сайте университета. Пленарные (секционные) заседания общеуниверситетской конференции СНО в институтах, на факультетах и кафедрах состоятся в дистанционном формате. Лучшие студенческие доклады будут опубликованы в «Вестнике СНО НИУ «БелГУ». Научные и научно-популярные мероприятия (конференции, симпозиумы, выставки, а также заседания круглых столов и проблемных групп) состоятся в режиме онлайн. Наиболее значимые мероприятия по решению дирекций институтов могут быть перенесены на осень 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU