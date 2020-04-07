2020-04-07T10:20:15+03:00
Общество

Сбербанк бесплатно продлевает договоры аренды индивидуальных сейфов

Клиенту не придется специально обращаться в банк, дополнительная плата с клиентов взиматься не будет
Поделиться:
Изменить размер текста:

Срок продления договоров аренды - до 6 мая 2020 года связи с объявленными Президентом РФ нерабочими днями в рамках противодействия коронавирусу COVID-19.Все договоры аренды, заключенные для хранения ценностей, заканчивающиеся в период с 01.03.2020 по 5.05.2020 включительно, будут продлены банком автоматически.

Договоры аренды, заключенные для осуществления расчетов, в том числе по сделкам с недвижимостью, исполняются в соответствии с изначальными условиями. При этом, учитывая текущую ситуацию, банк увеличил с 20 до 35 дней сроки вскрытия сейфов при возникновении просрочки выполнения условий договора.

Доступ к арендованным сейфам осуществляются согласно графику работы отделений банка. Экстренные ситуации рассматриваются банком в индивидуальном порядке.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» ПАО Сбербанк:

«Мы продолжаем адаптировать свои продукты и условия по ним, ориентируясь на текущую ситуацию, когда большинство наших клиентов остаются дома. Поскольку для продления договора аренды сейфа нужно посетить офис банка, мы приняли решение автоматически продлить сроки договоров хранения ценностей до окончания периода самоизоляции. Это избавит наших клиентов от необходимости посещения офисов и позволит находится в безопасности дома. Ценности клиентов будут находиться под надежной защитой банка, и платить за дополнительные дни аренды не нужно».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по вкладам, накопительным счетам и картам с начислением процентов на остаток
ВТБ принял более 700 заявок на кредитные каникулы в рамках нового закона
В Белгороде парковки пообещали сделать бесплатными
Сбербанк бесплатно продлевает договоры аренды индивидуальных сейфов
Сегодня в Белгородской области воздух прогреется до 14 градусов тепла
В Белгородской области готовят дополнительные койки для больных коронавирусом
В число инфицированных в Белгородской области впервые попал несовершеннолетний
Сбербанк продлевает срок действия условий по вкладам
Сбербанк и DocDoc запускают бесплатный информационный сервис для врачей по коронавирусу
Белгородский университет провел патриотическую акцию в честь 75-летия Победы
Белгородку подозревают в попытке сбыта синтетических наркотиков
Белгородские почтовики разыскали потомков подводников, погибших в годы войны
Жителя Губкинского городского округа взяли под стражу за драку с участковым
В Белгороде обезвредили 50-килограммовую авиабомбу
Tele2 продлевает бесплатный доступ к мессенджерам для абонентов за рубежом
В Белгороде среди заболевших COVID-19 оказался ребенок
В Белгороде в аварию попали такси, маршрутка и экипаж ДПС
Белгород и Белгородский район лидируют по числу заболевших COVID-19 в регионе
В Белгороде с доступом к «Виртуальной школе» у школьников возникли проблемы
ВТБ упростил прием заявок на кредитные каникулы
Белгородэнергосбыт переходит на дистанционное обслуживание клиентов
Банк УРАЛСИБ отменил минимальную фиксированную ставку по торговому эквайрингу за апрель
Банк УРАЛСИБ продлевает срок действия карт, действовавших по март 2020 года
Волонтеры Белгородского госуниверситета - активные участники акции #МыВместе2020
Белгородским электрическим сетям исполнилось 70 лет
Сбыт марихуаны в Красногвардейском районе Белгородской области остановлен полицейскими