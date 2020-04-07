Сегодня в Белгородской области воздух прогреется до 14 градусов тепла

7 Апр 2020 2020-04-07T09:53:04+03:00

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По данным Белгородских синоптиков, на территории области сегодня, 7 апреля, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северной четверти 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем будет тепло — 9-14 градусов тепла.

В Белгороде синоптики обещают ночью от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, днем 10-12 градусов тепла.

В связи с установившейся теплой погодой, Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает белгородцам об опасности травяных палов. Небольшое пламя может перерасти в крупный пожар. Не бросайте горящие спички и окурки. Не допускайте игр детей со спичками и зажигалками!

Если вы заметили возгорание сухой травяной растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его, закидав песком, а землей или залив водой! В случае, когда неконтролируемое горение приобрело крупные масштабы, — незамедлительно звоните в пожарную охрану по телефону «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).

ИСТОЧНИК KP.RU