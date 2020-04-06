2020-04-06T18:23:33+03:00
Общество

В число инфицированных в Белгородской области впервые попал несовершеннолетний

Вирусу подвержены разные возрастные категории
Ирина ТАРАСОВА
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В число инфицированных в Белгородской области впервые попал несовершеннолетний.В число инфицированных в Белгородской области впервые попал несовершеннолетний.
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Как сообщила сегодня на брифинге первый замначальника регионального департамента здравоохранения Людмила Крылова, две семьи из Белгорода (шесть человек) контактировали с гостем из Москвы. При этом лишь двое человек, в том числе ребенок 9 лет, заразились. Они находятся в состоянии средней тяжести – в областной инфекционной больнице. По остальным контактировавшим с гостем из Москвы получен отрицательный ответ. Так что вирусу подвержены различные возрастные категории.

Этот факт еще раз подтверждает, что нельзя стандартизировать категорию подверженных инфекции. Все очень индивидуально. Заразившиеся и незаразившиеся находились в одном месте и в одних условиях. Тем не менее, стартовые резервы организма для защиты разные, отсюда и результат. Еще один заболевший – житель Белгорода прилетел раньше рейсом Мюнхен – Москва.

Всего этим рейсом домой прибыли 4 белгородца, у двух COVID-19 обнаружен еще раньше. Также коронавирус подтвердился и у жительницы Белгородского района – жены одного из вернувшихся из Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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