2020-04-06T16:56:09+03:00
Происшествия

Белгородку подозревают в попытке сбыта синтетических наркотиков

Полицейские обнаружили у женщины почти 50 граммов порошка
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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Белгородские полицейские предотвратили попытку сбыта крупной партии наркотиков. Правоохранители задержали 37-летнюю белгородку, у которой в ходе личного досмотра обнаружили 48,75 граммов порошкообразного вещества.

Эксперты установили, что в трех полимерных свертках, изъятых у жительницы областного центра, находилось наркотическое средство синтетического происхождения. По предварительным данным, задержанная собиралась продать запрещенное вещество в Белгороде.

В отношении подозреваемой завели уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Женщина может лишиться свободы на срок больше 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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