Белгородку подозревают в попытке сбыта синтетических наркотиков
Белгородские полицейские предотвратили попытку сбыта крупной партии наркотиков. Правоохранители задержали 37-летнюю белгородку, у которой в ходе личного досмотра обнаружили 48,75 граммов порошкообразного вещества.
Эксперты установили, что в трех полимерных свертках, изъятых у жительницы областного центра, находилось наркотическое средство синтетического происхождения. По предварительным данным, задержанная собиралась продать запрещенное вещество в Белгороде.
В отношении подозреваемой завели уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Женщина может лишиться свободы на срок больше 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU