Белгородские почтовики разыскали потомков подводников, погибших в годы войны
Белгородские почтовики накануне 75-летия Победы особое внимание уделяют поиску родственников погибших в годы Великой Отечественной войны. На сегодняшний день сотрудники почты установили местонахождение уже 35 родственников моряков. Напомним, что в Белгородской области сотрудники отделения почтовой связи №309110 разыскали ближайшую родственницу подводника Алексея Андреевича Касталанова.
Уроженец поселка Ивня Ивнянского района служил на подводной лодке Л-2 и погиб в годы Великой Отечественной войны в Финском заливе. Внучатая племянница героя Наталья Камьянова рассказала о герое и передала его фотографию.
В преддверии 75-й годовщины Великой Победы Почта России выступила с важной социальной миссией по восстановлению исторической памяти и поиску потомков подводников, погибших в Финском заливе. Эта работа ведется под эгидой международного проекта «Поклон кораблям Великой Победы». Он реализуется разведывательно-водолазным клубом при поддержке Фонда президентских грантов и Русского географического общества.
Большую часть родственников, среди которых – дети, внуки, правнуки, внучатые племянники, удалось разыскать в Тверской, Рязанской, Орловской, Кировской и Нижегородской областях. Кроме того, потомки проживают в Белгородской, Смоленской, Калужской, Ярославской, Тульской, Саратовской, Курской, Ростовской областях, а также в Республиках Башкортостан и Мордовия.
Родственники отмечают, что фотографии их героев бережно хранятся в семьях. Благодаря проекту и проделанной работе почтовиков у них появится возможность восстановить и сохранить историю, а также получить фотоотчеты с места обнаружения погибших лодок.
ИСТОЧНИК KP.RU