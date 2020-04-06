Белгородские почтовики разыскали потомков подводников, погибших в годы войны

6 Апр 2020 2020-04-06T16:27:19+03:00

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Белгородские почтовики накануне 75-летия Победы особое внимание уделяют поиску родственников погибших в годы Великой Отечественной войны. На сегодняшний день сотрудники почты установили местонахождение уже 35 родственников моряков. Напомним, что в Белгородской области сотрудники отделения почтовой связи №309110 разыскали ближайшую родственницу подводника Алексея Андреевича Касталанова.

Уроженец поселка Ивня Ивнянского района служил на подводной лодке Л-2 и погиб в годы Великой Отечественной войны в Финском заливе. Внучатая племянница героя Наталья Камьянова рассказала о герое и передала его фотографию.

В преддверии 75-й годовщины Великой Победы Почта России выступила с важной социальной миссией по восстановлению исторической памяти и поиску потомков подводников, погибших в Финском заливе. Эта работа ведется под эгидой международного проекта «Поклон кораблям Великой Победы». Он реализуется разведывательно-водолазным клубом при поддержке Фонда президентских грантов и Русского географического общества.

Большую часть родственников, среди которых – дети, внуки, правнуки, внучатые племянники, удалось разыскать в Тверской, Рязанской, Орловской, Кировской и Нижегородской областях. Кроме того, потомки проживают в Белгородской, Смоленской, Калужской, Ярославской, Тульской, Саратовской, Курской, Ростовской областях, а также в Республиках Башкортостан и Мордовия.

Родственники отмечают, что фотографии их героев бережно хранятся в семьях. Благодаря проекту и проделанной работе почтовиков у них появится возможность восстановить и сохранить историю, а также получить фотоотчеты с места обнаружения погибших лодок.

ИСТОЧНИК KP.RU