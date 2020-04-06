2020-04-06T17:13:23+03:00
75 лет Великой Победы

Белгородский университет провел патриотическую акцию в честь 75-летия Победы

Участники прочитали отрывок из «Реквиема» Роберта Рождественского
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородский университет провел патриотическую акцию в честь 75-летия Победы. Фото пресс-службы Белгородского университета.Белгородский университет провел патриотическую акцию в честь 75-летия Победы. Фото пресс-службы Белгородского университета.
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Проект «Помните! Через года, через века, помните!» приурочен к 75-летию Великой Победы. Его организовали сотрудники Центра межкультурной коммуникации, Центра гражданско-патриотического воспитания обучающихся и Союз студентов НИУ «БелГУ». Каждый из участников прочитал отрывок известного произведения Роберта Рождественского «Реквием». Запись чтения поэмы проходила в видеостудии управления по связям с общественностью и СМИ.

Подготовка к проекту, проходившему в формате видеофлешмоба, велась на протяжении долгого времени. Она была направлена не только на формирование фонетических навыков, обучение выразительному чтению, но и на изучение героических страниц истории страны.

Инициаторами флешмоба – студентами-активистами будет продолжена памятная акция. Все желающие также могут присоединиться к флешмобу. Свои видеопрочтения стихотворений, посвященных событиям Великой Отечественной войны, можно размещать на своих страницах в социальных сетях с хэштегом#белгупобеде75

ИСТОЧНИК KP.RU

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