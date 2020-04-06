В Белгороде обезвредили 50-килограммовую авиабомбу

6 Апр 2020 2020-04-06T14:44:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Сообщение об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны поступило сегодня в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях. На место происшествия выехали взрывотехники поисково-спасательной службы Белгородской области. Выяснилось, что авиабомбу времен Великой Отечественной войны весом в 50 кг обнаружили в микрорайоне Новая Жизнь во время земляных работ по строительству жилого дома. Взрывотехники предельно осторожно извлекли снаряд из строительного котлована и ликвидировали на специальном полигоне.

Такие находки из прошлого – не редкость для нашего региона. За прошедшую неделю взрывотехники по поступившим заявкам изъяли и уничтожили 17 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Среди них артиллерийские снаряды, минометные мины и гранаты Ф-1.

Спасатели напоминают белгородцам: при обнаружении взрывоопасных – не прикасайтесь к ним! И немедленно сообщите об опасной находке в Службу спасения по телефону – «112» или в полицию – «102». Только специалист может определить степень опасности снаряда. По статистике 15% боеприпасов имеют вторую степень опасности. Это означает, что перевозить их можно только если на это дал «добро» сапер.

ИСТОЧНИК KP.RU