Жителя Губкинского городского округа взяли под стражу за драку с участковым

6 Апр 2020 2020-04-06T15:43:51+03:00

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27-летнему жителю Губкинского городского округа придется ответить за драку с участковым перед Законом. По версии следствия, 3 апреля 2020 года двое участковых уполномоченных ОМВД России по Губкину приехали по вызову к дому в селе Мелавое Губкинского городского округа. Во дворе дома молодой мужчина в возбужденном состоянии бегал с ножом. Сотрудники полиции установили, что он находится в состоянии наркотического опьянения. Но при попытке провести его досмотр, мужчина ударил одного из стражей порядка кулаком в лицо.

В настоящее время молодому человеку предъявлено обвинение в применении насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. По ходатайству следствия губкинцу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU