В Белгороде среди заболевших COVID-19 оказался ребенок

6 Апр 2020 2020-04-06T14:10:06+03:00

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Стали известны подробности о заболевших COVID-19 за минувшие сутки. Как известно, на сегодняшний день в Белгородской области зарегистрировано 11 случаев заболевания. Среди новых пациентов — 9-летний ребенок. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. Еще один взрослый также находится в больнице, выяснилось, что оба заболевших контактировали с гостями из Москвы. На сегодняшнем брифинге отмечалось, что всего с жителем столицы общались 6 человек, но коронавирус подтвердился только у двоих.

Еще у двоих новых заболевших коронавирусной инфекцией заболевание проходит в легкой форме, они проходят лечение дома. Также сообщалось, что трое заболевших проживают в Белгороде, а один — в Белгородской районе.

ИСТОЧНИК KP.RU