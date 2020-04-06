В Белгороде в аварию попали такси, маршрутка и экипаж ДПС

6 Апр 2020 2020-04-06T13:46:38+03:00

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В минувший выходной в регионе произошло 4 дорожно-транспортных происшествия. По предварительным данным, областном центре, в 13.30 на перекрестке Щорса – Есенина, 30-летний водитель на «Рено Логан» въехал в «ПАЗ». За рулем маршрутного автобуса находился 60-летний водитель. В результате ДТП водитель автомобиля «Рено» получил телесные повреждения. Спустя несколько минут на этом же перекрестке легковушка протаранила экипаж ДПС, который ехал место аварии. Никто не пострадал, обстоятельства ДТП устанавливаются.

В Алексеевском городском округе в этот же день 20-летний «байкер» опрокинулся на мотоцикле «Сузуки Бандит 400». По предварительной информации, молодой человек сильно разогнался и не справился с управлением, в результате получил травмы.

В Шебекино 41-летний водитель «Лады Приоры» не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся и врезался в столб. По предварительным данным, автомобилист был нетрезв, он отделался травмами.

В Корочанском районе 40-летний водитель на «Камри» не справился с управлением из-за высокой скорости. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП 21-летний пассажир получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU