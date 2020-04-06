Белгород и Белгородский район лидируют по числу заболевших COVID-19 в регионе

6 Апр 2020 2020-04-06T13:32:07+03:00

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Как сообщил оперативный штаб, по состоянию на 12.00 6 апреля в Белгородской области число заболевших составляет 11 человек (за минувшие сутки их количество увеличилось на 4 человека). По муниципалитетам региона картина выглядит так: Белгород — 5 заболевших, Белгородский район — 3. В Шебекино, Старом Осколе и Алексеевке зарегистрировано по 1 заболевшему короновирусной инфекцией.

Статистика выздоровевших прежняя — 1 человек. Находятся на самоизоляции – 1 597 белгородцев, сняты с самоизоляции – 3 273 человека. На самоизоляции в обсерваторе находятся 36 человек, в инфекционных стационарах – 13.

7 человек, уклоняющиеся от соблюдения режима самоизоляции, находятся в розыске. Нарушили режим самоизоляции и привлечены к административной ответственности – 117 (только за минувшие сутки их число увеличилось на 13 человек).

ИСТОЧНИК KP.RU