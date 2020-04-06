В Белгороде с доступом к «Виртуальной школе» у школьников возникли проблемы

6 Апр 2020 2020-04-06T13:07:39+03:00

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В Белгородской области с 6 апреля школьники вышли с каникул и перешли на дистанционное обучение. Но сразу же возникли проблемы с доступом к «Виртуальной школе». Мэр Белгорода Юрий Галдун на странице в соцсети написал, что знает о проблеме и попросил родителей не волноваться.

В частности, градоначальник написал: «Прошу родителей не волноваться по поводу возникшей проблемы с доступом к «Виртуальной школе». Ресурс пока не выдерживает, технические службы работают над этим. Школы будут использовать и другие возможности для дистанционки. Есть мессенджеры, электронка, скайп».

Напомним, что все педагоги области прошли подготовку, в ряде образовательных учреждений, в том числе и в детских садах, организованы кратковременные группы для детей, родители которых заняты на непрерывных производствах. На дистанционное обучение также перешли студенты ссузов и вузов.

ИСТОЧНИК KP.RU