2020-04-06T12:04:01+03:00
Экономика

ВТБ упростил прием заявок на кредитные каникулы

Банк начал прием заявок на предоставление кредитных каникул через чат-бот в ВТБ-Онлайн
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Услуга, ранее доступная клиентам только при обращении в контакт-центр, теперь предоставляется в мобильном приложении банка. Клиенты смогут не только получить консультацию, а также подать заявку на отсрочку платежа и отправить фото подтверждающих документов.

ВТБ первым из банков заявил о разработке программ помощи заемщикам, пострадавшим от распространения коронавируса. Понимая свою социальную ответственность, банк предложил заемщикам возможность оформления кредитных каникул, изменение срока кредита или ставки – каждое обращение рассматривается индивидуально. За первую неделю получено более 70 тысяч обращений от клиентов. Отсрочка платежей подключается автоматически по факту предоставления клиентами больничного листа.

- За первую неделю работы по новой программе мы получаем десятки тысяч обращений от клиентов, что многократно превосходит стандартные значения. В этих условиях важно упростить процедуру подачи заявления для клиента и снизить колоссальную нагрузку на операторов. ВТБ быстро разработал и внедрил чат-бот, который позволит заемщикам быстро и удобно оформить все необходимые документы для решения своих текущих финансовых вопросов, - отметил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ПАО «Банк ВТБ».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителя Губкинского городского округа взяли под стражу за драку с участковым
В Белгороде обезвредили 50-килограммовую авиабомбу
Tele2 продлевает бесплатный доступ к мессенджерам для абонентов за рубежом
В Белгороде среди заболевших COVID-19 оказался ребенок
В Белгороде в аварию попали такси, маршрутка и экипаж ДПС
Белгород и Белгородский район лидируют по числу заболевших COVID-19 в регионе
В Белгороде с доступом к «Виртуальной школе» у школьников возникли проблемы
ВТБ упростил прием заявок на кредитные каникулы
Белгородэнергосбыт переходит на дистанционное обслуживание клиентов
Банк УРАЛСИБ отменил минимальную фиксированную ставку по торговому эквайрингу за апрель
Банк УРАЛСИБ продлевает срок действия карт, действовавших по март 2020 года
Волонтеры Белгородского госуниверситета - активные участники акции #МыВместе2020
Белгородским электрическим сетям исполнилось 70 лет
Сбыт марихуаны в Красногвардейском районе Белгородской области остановлен полицейскими