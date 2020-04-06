Белгородэнергосбыт переходит на дистанционное обслуживание клиентов
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией компания временно приостанавливает очное обслуживание клиентов
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О дате возобновления очного клиентского сервиса будет сообщено дополнительно.
Все оказываемые компанией услуги можно получить дистанционно:
1. По телефону контактного центра 1-3-5-7 или (4722)23-08-49
2. При помощи приложений Viber (89803255893) и Cкайп (имя пользователя - Belsbyt).
3. Через Личный кабинет на сайте белгородэнергосбыт.рф
4. По электронной почте vopros@belsbyt.ru.