2020-04-06T11:43:43+03:00
Общество

Белгородэнергосбыт переходит на дистанционное обслуживание клиентов

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией компания временно приостанавливает очное обслуживание клиентов
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О дате возобновления очного клиентского сервиса будет сообщено дополнительно.

Все оказываемые компанией услуги можно получить дистанционно:

1. По телефону контактного центра 1-3-5-7 или (4722)23-08-49

2. При помощи приложений Viber (89803255893) и Cкайп (имя пользователя - Belsbyt).

3. Через Личный кабинет на сайте белгородэнергосбыт.рф

4. По электронной почте vopros@belsbyt.ru.

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