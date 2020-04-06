2020-04-06T11:19:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Волонтеры Белгородского госуниверситета - активные участники акции #МыВместе2020

Всего в состав волонтеров-медиков вошло более трехсот студентов
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-служба Белгородского госуниверситета.Фото пресс-служба Белгородского госуниверситета.
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Более трехсот студентов медицинского колледжа, медицинского института и института фармации, химии и биологии вошли в состав регионального отделения волонтеров-медиков. Акция помощи пожилым людям, находящимся на самоизоляции, #МыВместе2020 проходит по всей стране. Основной костяк волонтеров-медиков составили студенты НИУ «БелГУ». Возглавляет их работу студентка медицинского института Анастасия Карагодина.

Волонтеры-медики работают в поликлиниках в ежедневном режиме, взаимодействуя со всеми учреждениями здравоохранения города и области.

Как сообщила проректор по воспитательной работе и молодежной политике Светлана Острикова, в НИУ «БелГУ» в настоящее время работают социальные волонтеры, которые помогают в сложное время более двадцати ветеранам НИУ «БелГУ». Студенческий оперативный отряд содействия полиции «Пегас», объединенный студенческий совет, активисты иностранных землячеств также присоединились к акции #МыВместе2020. Они делают все необходимое по обеспечению санитарного порядка и контролю соблюдения профилактических мер в период пандемии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Белгородского университета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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