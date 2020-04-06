2020-04-06T10:10:27+03:00
Общество

Белгородским электрическим сетям исполнилось 70 лет

Свой юбилей предприятие встретило под знаком концептуальных изменений, связанных с цифровой трансформацией электросетевого комплекса
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Белгородские электрические сети «Россети Центр Белгородэнерго» отметили 70-летие. В 2020 году предприятие станет цифровым районом электрических сетей.

Предприятие было образовано 5 апреля 1950 года. Решение об учреждении городской электросети принято исполкомом Белгородского совета депутатов для обеспечения эффективного функционирования городского электрохозяйства. Начиная с 1964 года, его история тесно связана с Белгородэнерго.

К моменту образования на балансе предприятия находилось всего 63 км линий электропередачи, 11 трансформаторных подстанций, численность персонала составляла 14 человек. За прошедшие десятилетия производственный потенциал значительно вырос, а, вместе с ним, выросла и производительность труда, накоплен солидный опыт работы, воспитано не одно поколение высококлассных специалистов.

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