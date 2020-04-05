Белгородская филармония переносит концерты

5 Апр 2020 2020-04-05T19:08:52+03:00

А по мероприятиям, которые не состоятся, начался возврат средств

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В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, некоторые апрельские концерты будут отменены, - сообщают в Белгородской государственной филармонии. Есть перечень и перенесенных на более поздние сроки программ. В частности, предполагается, что слушатели смогут посетить концерты по абонементам 9, 12, 14, 15, 20, 23, 32 и 35, а также органный концерт во второй половине мая и первых числах июня. Подробности об отмене и переносе программ опубликованы на сайте филармонии.

Что касается отмененных концертов, то деньги за билеты, купленные онлайн, 4 апреля уже автоматически возвращены слушателям – предположительно они поступят на счет в период от 2 до 14 рабочих дней.

Чтобы оформить возврат абонементов, купленных через интернет, нужно подать заявку на адрес техподдержки: support@quicktickets.ru. А билеты, купленные в кассе, начиная с 6 апреля можно сдать там же по понедельникам и субботам с 12 до 16 часов.

Артисты выражают надежду на понимание со стороны белгородцев, и с нетерпением ждут возможности вновь встретиться с многоуважаемой публикой.

ИСТОЧНИК KP.RU