2020-04-05T19:08:52+03:00
Звезды

Белгородская филармония переносит концерты

А по мероприятиям, которые не состоятся, начался возврат средств
Екатерина ПАПАКИНА
Поделиться:
Органный концерт предварительно перенесен на начало мая.Органный концерт предварительно перенесен на начало мая.Фото: Екатерина ПАПАКИНА
Изменить размер текста:

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, некоторые апрельские концерты будут отменены, - сообщают в Белгородской государственной филармонии. Есть перечень и перенесенных на более поздние сроки программ. В частности, предполагается, что слушатели смогут посетить концерты по абонементам 9, 12, 14, 15, 20, 23, 32 и 35, а также органный концерт во второй половине мая и первых числах июня. Подробности об отмене и переносе программ опубликованы на сайте филармонии.

Что касается отмененных концертов, то деньги за билеты, купленные онлайн, 4 апреля уже автоматически возвращены слушателям – предположительно они поступят на счет в период от 2 до 14 рабочих дней.

Чтобы оформить возврат абонементов, купленных через интернет, нужно подать заявку на адрес техподдержки: support@quicktickets.ru. А билеты, купленные в кассе, начиная с 6 апреля можно сдать там же по понедельникам и субботам с 12 до 16 часов.

Артисты выражают надежду на понимание со стороны белгородцев, и с нетерпением ждут возможности вновь встретиться с многоуважаемой публикой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белгородская филармония переносит концерты
В Яковлевском городском округе заложили огромный парк в виде звезды
Белгородские такси продезинфицируют от коронавируса
Арендную плату на центральном рынке Белгорода до средины апреля можно не платить
В Белгородском районе активно ведутся посевные работы
Со следующей недели в аптеки Белгородской области поступит 134 тысяч медицинских масок
Белгородские власти предложили взять противочумные костюмы и респираторы из резервов силовиков
Зайчонок, спасенный белгородским пожарным, соблюдает молочную диету и проходит лечение
Крупные арендаторы пообещали мэру Белгорода повременить с выставлением платежей
В Алексеевке Белгородской области парень застрелил свою девушку, а затем покончил с собой
У одной жительницы Белгорода подтвержден диагноз COVID-19
Житель города Строитель обвиняется в причинении смерти по неосторожности
Белгородская область направит миллиард рублей на борьбу с коронавирусом
Сбербанк опубликовал режим работы своих отделений в апреле
За нарушения режима самоизоляции оштрафовано более ста белгородцев
Сбербанк, благотворительный фонд «Память поколений» и Минкомсвязь России помогают россиянам, которые испытывают трудности с возвращением на родину
Около 11 тысяч белгородских предприятий малого и среднего бизнеса получат поддержку властей
Голосовой трафик в сети Tele2 вырос в 2 раза после обращения президента РФ
Белгородец,вернувшийся из заграничной командировки, самостоятельно приехал в обсерватор
Жители Губкина могут получить лекарства дистанционно