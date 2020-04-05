Сбыт марихуаны в Красногвардейском районе Белгородской области остановлен полицейскими

5 Апр 2020 2020-04-05T21:24:54+03:00

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Оперативники во взаимодействии с участковыми уполномоченными пресекли распространение на территории Красногвардейского района марихуаны. Подозреваемый – 32-летний мужчина, был задержан с поличным. Санкции соответствующей статьи предусматривают от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

По предварительным данным, он причастен к двум фактам сбыта наркотического средства. В изъятом у одного из покупателей свертке было два грамма марихуаны, во втором – более девяти граммов. Кроме того, еще около сорока граммов запрещенного вещества правоохранители обнаружили в автомобиле злоумышленника.

Следственным отделением ОМВД России по Красногвардейскому району в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации - незаконный сбыт наркотических средств, в том числе в значительном размере, и незаконное хранение наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU