Белгородские такси продезинфицируют от коронавируса

5 Апр 2020 2020-04-05T13:41:31+03:00

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В Белгородском регионе таксомоторные компании приступили к обработке своих автомобилей. При этом машины обрабатывают, как снаружи, так и внутри для профилактики коронавирусной инфекции. Применяется безвредный для человека препарат, подчеркнули в региональном управлении автомобильных дорог общего пользования и транспорта. Таксистов перед выездом также инструктируют по соблюдению обязательных противовирусных мер и выдают антисептики и защитные маски.

Напомним, что в областном центре дезинфицируют и общественный транспорт. Автобусы обрабатывают препаратом «Сепотосан-Т» против микроорганизмов и вирусов. После завершения рейсов дезинфекцию проводят и снаружи, и внутри. Регулярной дезинфекции подлежит и межрайонный и межрегиональный транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU