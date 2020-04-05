2020-04-05T11:54:12+03:00
Общество

Арендную плату на центральном рынке Белгорода до средины апреля можно не платить

Руководство ярмарки «Центральная» пошло навстречу арендаторам
Ирина ТАРАСОВА
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Арендную плату на центральном рынке Белгорода до средины апреля можно не платить.Арендную плату на центральном рынке Белгорода до средины апреля можно не платить.
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Арендная плата на центральном рынке Белгорода отсрочена до 16 апреля. Такой договоренности удалось достичь мэру Юрий Галдуну с руководством ярмарки «Центральная». Мэр о достигнутом понимании с арендодателями написал на на личной страничке в социальной сети. При этом он отметил: «Недопонимание по вчерашней договоренности откорректировано. Руководство ярмарки «Центральная» пошло навстречу: арендные платежи до 16 апреля предъявляться не будут. Вопросы с каждым субарендатором будут решаться в индивидуальном порядке».

Также градоначальник отмечает, что ему нередко жалуются арендаторы торговых точек на рынке, задавая вопрос – почему им приходится платить аренду, даже если они не торгуют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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