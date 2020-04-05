2020-04-05T09:24:17+03:00
Общество

В Белгородском районе активно ведутся посевные работы

На площади 5000 гектаров высеян яровой ячмень
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородском районе активно ведутся посевные работы.В Белгородском районе активно ведутся посевные работы.
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В Белгородском районе завершены плановые работы по боронованию почвы и посеву ярового ячменя на площади свыше 5 000 гектаров. Темпы посевной нарастают благодаря благоприятным погодным условиям. На повестке дня начало сева очередной сельскохозяйственной культуры — подсолнечника. Площадь, предполагаемая к данному посеву, составляет около 6 000 гектаров, сообщила пресс-служба администрации Белгородского района.

Сельскохозяйственные предприятия относятся к жизнеобеспечивающим организациям, поэтому продолжают работать. При этом работники соблюдают все меры предосторожности. Работы ведутся в плановом порядке с соблюдением всех агротехнологических требований. Техника выводится в поля вовремя. Механизаторы проводят текущие ремонты для обеспечения бесперебойной работы сельхозтехники. В масштабах области весной текущего года в регионе зерновыми и зернобобовыми культурами предстоит засеять 301,5 тысяч гектаров, техническими – 469,6 тысяч гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Белгородском районе активно ведутся посевные работы
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