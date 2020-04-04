Со следующей недели в аптеки Белгородской области поступит 134 тысяч медицинских масок

4 Апр 2020 2020-04-04T17:04:09+03:00

Изменить размер текста: A A

На следующей неделе ожидается поставка медицинских масок от Минпромторга. Белгородский регион получит 134 тысячи изделий, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона Они поступят в аптечные сети Белгородской области. В медучреждения будут поставлены защитные костюмы, перчатки с ПВХ-покрытием и бесконтактные инфракрасные термометры.

От регионального производителя в медучреждения Белгородской области ежедневно поступает порядка 25 тысяч медицинских масок, которые имеют регистрационное удостоверение. Ателье и предприятия области каждый день отшивают около 20 тысяч защитных гигиенических масок и повязок, которые направляются на предприятия жизнеобеспечения.

Также власти области заверили, что белгородские производители полностью удовлетворят потребность региона в дезинфицирующих средствах для рук и для обработки помещений. Уже на следующей неделе они поступят в свободную продажу.

ИСТОЧНИК KP.RU