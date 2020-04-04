2020-04-04T17:04:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Со следующей недели в аптеки Белгородской области поступит 134 тысяч медицинских масок

Пошивом масок озаботились все: от Минпромторга до частных ателье
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Со следующей недели в аптеки Белгородской области поступил 134 тысяч медицинских масок.Со следующей недели в аптеки Белгородской области поступил 134 тысяч медицинских масок.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На следующей неделе ожидается поставка медицинских масок от Минпромторга. Белгородский регион получит 134 тысячи изделий, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона Они поступят в аптечные сети Белгородской области. В медучреждения будут поставлены защитные костюмы, перчатки с ПВХ-покрытием и бесконтактные инфракрасные термометры.

От регионального производителя в медучреждения Белгородской области ежедневно поступает порядка 25 тысяч медицинских масок, которые имеют регистрационное удостоверение. Ателье и предприятия области каждый день отшивают около 20 тысяч защитных гигиенических масок и повязок, которые направляются на предприятия жизнеобеспечения.

Также власти области заверили, что белгородские производители полностью удовлетворят потребность региона в дезинфицирующих средствах для рук и для обработки помещений. Уже на следующей неделе они поступят в свободную продажу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Со следующей недели в аптеки Белгородской области поступит 134 тысяч медицинских масок
Белгородские власти предложили взять противочумные костюмы и респираторы из резервов силовиков
Зайчонок, спасенный белгородским пожарным, соблюдает молочную диету и проходит лечение
Крупные арендаторы пообещали мэру Белгорода повременить с выставлением платежей
В Алексеевке Белгородской области парень застрелил свою девушку, а затем покончил с собой
У одной жительницы Белгорода подтвержден диагноз COVID-19
Житель города Строитель обвиняется в причинении смерти по неосторожности
Белгородская область направит миллиард рублей на борьбу с коронавирусом
Сбербанк опубликовал режим работы своих отделений в апреле
За нарушения режима самоизоляции оштрафовано более ста белгородцев
Сбербанк, благотворительный фонд «Память поколений» и Минкомсвязь России помогают россиянам, которые испытывают трудности с возвращением на родину
Около 11 тысяч белгородских предприятий малого и среднего бизнеса получат поддержку властей
Голосовой трафик в сети Tele2 вырос в 2 раза после обращения президента РФ
Белгородец,вернувшийся из заграничной командировки, самостоятельно приехал в обсерватор
Жители Губкина могут получить лекарства дистанционно