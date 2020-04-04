2020-04-04T16:33:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Белгородские власти предложили взять противочумные костюмы и респираторы из резервов силовиков

В медучреждения области будут поставлены защитные костюмы, перчатки и бесконтактные термометры
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Белгородские власти предложили взять противочумные костюмы и респираторы из резервов силовых ведомств.Фото пресс-службы губернатора и правительства области.Белгородские власти предложили взять противочумные костюмы и респираторы из резервов силовых ведомств.Фото пресс-службы губернатора и правительства области.
Изменить размер текста:

Заместитель Губернатора Белгородской области-начальник департамента экономического развития Олег Абрамов на заседании Координационного совета по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Белгородской области рассказал об обеспечении региона медицинскими изделиями, средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Он, в частности, отметил, что было сделано предложение использовать резервы, которые есть в силовых ведомствах. Речь идет о противочумных костюмах и респираторах. В медучреждения будут поставлены защитные костюмы, перчатки с ПВХ-покрытием и бесконтактные инфракрасные термометры

Глава департамента экономического развития привел пример, что защитный костюм Л-1 и респиратор Р-2 можно применять в случае чрезвычайных ситуаций, то есть заменить ими противочумные костюмы и респираторы. Такую позицию Минпромторг поддержал и соответствующую рекомендацию дал.

Доложил Олег Абрамов и ситуацию по одноразовым защитным костюмам для сферы здравоохранения. В области их шьет УПП «Оскольское» в количестве не менее 700 костюмов в день. Вице-губернатор подчеркнул:

- Сегодня первый день, когда мы полностью вышли на производственную мощность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Со следующей недели в аптеки Белгородской области поступит 134 тысяч медицинских масок
Белгородские власти предложили взять противочумные костюмы и респираторы из резервов силовиков
Зайчонок, спасенный белгородским пожарным, соблюдает молочную диету и проходит лечение
Крупные арендаторы пообещали мэру Белгорода повременить с выставлением платежей
В Алексеевке Белгородской области парень застрелил свою девушку, а затем покончил с собой
У одной жительницы Белгорода подтвержден диагноз COVID-19
Житель города Строитель обвиняется в причинении смерти по неосторожности
Белгородская область направит миллиард рублей на борьбу с коронавирусом
Сбербанк опубликовал режим работы своих отделений в апреле
За нарушения режима самоизоляции оштрафовано более ста белгородцев
Сбербанк, благотворительный фонд «Память поколений» и Минкомсвязь России помогают россиянам, которые испытывают трудности с возвращением на родину
Около 11 тысяч белгородских предприятий малого и среднего бизнеса получат поддержку властей
Голосовой трафик в сети Tele2 вырос в 2 раза после обращения президента РФ
Белгородец,вернувшийся из заграничной командировки, самостоятельно приехал в обсерватор
Жители Губкина могут получить лекарства дистанционно