Белгородские власти предложили взять противочумные костюмы и респираторы из резервов силовиков

4 Апр 2020 2020-04-04T16:33:05+03:00

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Заместитель Губернатора Белгородской области-начальник департамента экономического развития Олег Абрамов на заседании Координационного совета по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Белгородской области рассказал об обеспечении региона медицинскими изделиями, средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Он, в частности, отметил, что было сделано предложение использовать резервы, которые есть в силовых ведомствах. Речь идет о противочумных костюмах и респираторах. В медучреждения будут поставлены защитные костюмы, перчатки с ПВХ-покрытием и бесконтактные инфракрасные термометры

Глава департамента экономического развития привел пример, что защитный костюм Л-1 и респиратор Р-2 можно применять в случае чрезвычайных ситуаций, то есть заменить ими противочумные костюмы и респираторы. Такую позицию Минпромторг поддержал и соответствующую рекомендацию дал.

Доложил Олег Абрамов и ситуацию по одноразовым защитным костюмам для сферы здравоохранения. В области их шьет УПП «Оскольское» в количестве не менее 700 костюмов в день. Вице-губернатор подчеркнул:

- Сегодня первый день, когда мы полностью вышли на производственную мощность.

ИСТОЧНИК KP.RU